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Giresun'da trafik kazası: 6 yaralı

Giresun’da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Giresun'da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Giresun merkeze bağlı Samanlıkkıranı Mahallesi'nden şehir merkezine seyir halinde bulunan A.K.G idaresindeki 28 AAN 368 plakalı araç ile karşı yönden gelen 28 EL 414 plakalı otomobil Dağ Dibi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle araçtan çıkartıldı. Kazada her iki araçta bulunan A.K.G.,H.Ş.,İ.N.Ş.,D.A.,Ö.K.,S.K. yaralandı. Yaralılar Giresun Özel Ada Hastanesine ve Giresun Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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