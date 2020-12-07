Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çaldağ Köyü istikametinden Giresun merkeze gelmekte olan Yakup Gölgeç idaresindeki 17 TR 516 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelmekte olan Huri Tanrıverdi idaresindeki 28 AAN 485 plakalı otomobil Batlama Ezirkan mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Yakup Gölgeç sıkıştığı yerden Giresun Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılırken, her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar Giresun'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.