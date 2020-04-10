Giresun'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü sade bir törenle kutlandı

kuruluş yıl dönümü nedeniyle Covid-19 tedbirleri kapsamında az sayıda personelin katılımıyla sade bir tören düzenlendi.

Her yıl 6 ile 12 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası ve kuruluş yıl dönümü nedeniyle Giresun Valiliği önündeki tören alanında Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Tören Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Yardımcılarının katılımıyla yapıldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak ve az sayıda personelin katılımıyla gerçekleştirilen tören Atatürk Anıtına çelenk sunmanın ardından sona erdi.