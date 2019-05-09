Giresun'da Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeleri seçildi

Giresun'da belediye başkanları arasında yapılan seçimle, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği seçimi yapıldı.

Yapılan seçimde Divan Kurulu Başkanlığını Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yaparken, Divan Kurulunda Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ve Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere görev yaptı.

Giresun Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşen seçimde yapılan kapalı oylamalar neticesinde meclis üyeleri ve yedek üyeler seçildi.

Her ilin milletvekili sayısı kadar asil ve yarısı kadar yedek üyenin seçildiği Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği seçimi sonuçlarına göre, Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş ve Giresun Belediye Meclis Üyesi Salih Özdemir asil üyeliğe seçilirken, Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu ve Giresun Belediye Meclis Üyesi Gökhan Bozalioğlu ise yedek üyeliğe seçildi.

Belediyeler Birliği Seçim mevzuatında ilin Belediye Başkanı seçime gerek kalmadan ili temsil hakkı kazanırken, üyeler içerisinden yüzde 80'i Belediye Başkanı, yüzde 20'si de Meclis Üyesi olmak zorunda. Böylelikle Giresun adına yapılan listelerde ilk 3 sıra Belediye Başkanlarından oluşurken, 4. sıra da meclis üyelerinden oluştu.