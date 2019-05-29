Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ile Giresun Üniversitesi iş birliğiyle 23-24 Mayıs tarihleri arasında Giresun'da “Uluslararası Hindistan ve Türk Tarihi Kültürü Araştırmaları Çalıştayı” düzenlendi.

Giresun Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasında Hindistan'ın Türkiye nezdindeki Büyükelçisi Sanjaj Bhattacharyva, Türkiye ve Hindistan arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişe dayandığını belirtti. Son yıllarda iki ülke arasında birbirini anlamaya yönelik çalışmaların yürütülmesinden memnuniyet duyduğunu söyleyen Bhattacharyva, düzenlenen çalıştayın da bu konudaki gelişmelere önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Türkiye ve Hindistan'ın aynı kaderi paylaşan iki ülke olduğunu belirterek tarihin farklı dönemlerinde bağımsızlık mücadelesi veren iki millet arasındaki benzerliğe dikkat çekti. Hindistan halkının Milli Mücadele'ye verdiği desteği hatırlatan Prof. Dr. Coşkun, “Bu desteklerinden dolayı Hindistan halkına bugün de şükran duyuyoruz. Tarihin her döneminde birbirleriyle yakın ilişki içinde olan bu iki güçlü kardeş ülke, dokudukları bağ sayesinde bu ilişkilerini geleceğe de taşıyacaklardır” dedi.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Asya kıtasının dünya tarihindeki yerine ve bu bölgedeki Türk varlığına değinerek, “Milletler, diğer milletlerle birlikte yüceliyor; kültürler, diğer kültürlerle alışveriş yaptıkça zenginleşiyorlar” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Turan, Türkler ve Hintlerin ortak tarihî ve kültürel değerleri olduğuna dikkate çekerek, bu ortaklığın yansımalarının Selimiye Cami ve Tac Mahal gibi mimari ve sanatsal yapılar üzerinden izlenebileceğini kaydetti.

Büyükelçi Sanjaj Bhattacharyva'nın , “21'inci yüzyılda Hindistan” başlıklı sunumuyla devam eden çalıştayda, “Hindistan ve Uzakdoğu Türk Tarihine İlişkin Çalışmalar”, “Tarihe Yön Veren Türkler”, “Hindistan-Türkiye İlişkileri” gibi başlıklarda tarih boyunca Türkler ve bölge ülkeleri arasında kurulan ilişkiler ele alındı. Etkinlikte, Türk, Hint Moğol, Japon, Çin ve Kore toplumlarının ortak kültürel değerleri, şahsiyetleri ve olaylarına dair değerlendirmeler de yapıldı. Yurt içinden ve yurt dışından 30'u aşkın bilim insanının katıldığı çalıştay Uzak Doğu temalı resim sergisine de ev sahipliği yaptı.