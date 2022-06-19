İhlas Haber Ajansı

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Giresun'da uyuşturucu operasyonu 10 gözaltı

Giresun’da, gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Giresun'da, gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.


Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Piraziz ve Bulancak ilçesinde belirledikleri 10adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişi gözaltına alınırken,evlerdeyapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu elde edildi.


Zanlıların emniyetteki işlemleri sürdüğü bildirildi.

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