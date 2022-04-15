Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Narkotik ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan “torbacı” tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada C.A. ve M.Ö. isimli şüpheli şahıslardan; 89,6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınan C.A. ve M.Ö. isimli şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.