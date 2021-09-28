Giresun'da uyuşturucu operasyonu

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti yapan “torbacı” tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada Ö.K. ve T.A.D. isimli iki şüpheli şahıstan 36,2 gram metamfetamin maddesi, 236 adet sentetik ecza ve 2 adet metamfetamin maddesi kullanma aparatı ele geçirildi.

“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınan Ö.K. ve T.A.D. isimli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.