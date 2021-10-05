Giresun'da uyuşturucu operasyonu

Giresun'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan “torbacı” tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yeni bir operasyon daha düzenlendi. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada A.G. ve M.Ö. isimli şüpheli şahıslardan 36 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınan A.G. ve M.Ö. isimli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.