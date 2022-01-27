Giresun'da uyuşturucu operasyonu

Giresun'un Eynesil İlçesi Çorapçı Köyünde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde yasadışı ekim yaptığı tespit edilen M.K. isimli şahsın ikametinde jandarma ekiplerince yapılan aramada; 100 gram kubar esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 2 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, portatif sera yapımında kullanılan çok miktarda sera ve bitki bakım malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.