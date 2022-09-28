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Giresun'da uyuşturucu operasyonu

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.


Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma sonucunda G.D., H.K. ve S.K. isimli şüpheli şahıslardan 43 adet perge hap, 0,8 gram esrar maddesi, 2 adet cam aparatı (bong) ele geçirildi.


“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınan G.D., H.K. ve S.K. isimli şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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