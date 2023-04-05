İhlas Haber Ajansı

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Giresun'da uyuşturucu operasyonu

Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti yapan “torbacı” tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.


Narkotik ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda H.B. ve E.B. isimli şüpheli şahıslardan 191.2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan gözaltına alınan H.B. isimli şahıs ve maddeyi Kocaeli'den gönderdiği tespit edilen E.B. isimli şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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