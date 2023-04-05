Giresun'da uyuşturucu operasyonu

Narkotik ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda H.B. ve E.B. isimli şüpheli şahıslardan 191.2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan gözaltına alınan H.B. isimli şahıs ve maddeyi Kocaeli'den gönderdiği tespit edilen E.B. isimli şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.