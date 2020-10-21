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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Giresun’da yapılan uyuşturucu operasyonunda birçok uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şahıs tutuklandı.

Giresun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda birçok uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şahıs tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti sokak satıcılarına ve uyuşturucu suç organizasyonlarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 170,4 gram metamfetamin, 1,1 gram eroin, 6 adet suboxone, 1 adet lyrica, 1 adet diazem, 0,4 gram bonzai, 62,4 gram esrar, 497,4 gram içinde kenevir yaprakları bulunan kenevir tohumu ve 2 kök kenevir ele geçirildi.


Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan M.D, F.A ve M.T isimli şahıslardan M.D ve F.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.T isimli şahız ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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