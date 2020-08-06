Giresun'da uyuşturucu satıcısı üzerinde 39 hap ile yakalandı

Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheli bir şahsın üzerinde 39 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında Karadere Mahallesinde ikamet eden F.A. isimli şahsın, ilçede ve civar köylerde uyuşturucu hap sattığı bilgisinin alınması üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile bugün akşam saat 17.30 sıralarında İstihbarat Şube Müdürlüğü ekibi ve Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla şüphelinin üstünde yapılan aramada toplam 39 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili F.A. isimli şahıs gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.