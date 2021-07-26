Giresun'da vatandaşlara cami hoparlörlerinden anons yaparak sel uyarısında bulunuldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz Bölgesi'nde yağışların Rize, Trabzon ve Giresun illerini de kapsayacak şekilde etkili olacağı açıklanmasının ardından Giresun'un doğu tarafındaki ilçelerde de cami hoparlörlerinden anonslarla vatandaşlar uyarıldı.

Son haftalarda Rize başta olmak üzere Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde hayatı olumsuz etkileyerek can ve mal kayıplarına neden olan sağanak yağışın ardından vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor.

Meteoroloji verilerine göre bu akşamdan itibaren salı günü yağışların Trabzon doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimleriyle Giresun'un doğu tarafında etkisini artırarak çok kuvvetli ve şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da camilerden hoparlörlerden anonslarla uyarılarda bulunuldu.

Giresun'un Espiye ilçesindeki köy camisinde yapılan uyarıda, vatandaşların, dere yataklarından uzak durmaları, heyelan tehlikesi altında bulunan evlerdekilerin ikametgahlarını değiştirmeleri, mecbur kalmadıkları sürece kendilerini güvende hissettikleri yerlerden ayrılmamaları konusunda anons yapıldı.