Giresun'da yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Giresun'da lise öğrencilerine itfaiye ekipleri tarafından verilen eğitimin ardından yapılan yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Son günlerde ülkemizin üst üste yaşadığı deprem felaketlerinin ardından Giresun Belediye İtfaiyesi de bilinç oluşturmak adına öğrencilere yönelik deprem ve yangın tatbikatları başlattı. Tatbikatların ilki Atatürk Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. İlk etapta deprem ve yangın ihtimaline karşı öğrenciler bilgilendirildi. Tatbikatta deprem alarmının verilmesiyle öğrencilerin sınıflarda kalması ve baş-çene pozisyonuyla beklemeleri istendi. Daha sonra depremin etkisiyle çıkan yangın nedeniyle okulda ikinci alarm verildi. Okulda bulunan bütün öğrenciler sınıfları boşaltarak, okul bahçesinde toplandı. Yangın önce itfaiye ekipleri, daha sonra da öğrenciler tarafından söndürüldü. Bu sırada öğrencilere yangına müdahale ve yangın söndürme cihazları hakkında bilgiler aktarıldı.

Tatbikatın sona ermesinin ardından öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler, alınacak tedbirler ve yangın söndürme metotları anlatıldı. Yetkililer okullardaki tatbikatların devam edileceği bilgisini verdi.