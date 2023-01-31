Giresun'da yaşlı çift evinde ölü bulundu

Giresun'un Görele ilçesinde karı-koca, evlerinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Aydınlar köyünde 68 yaşındaki Ali Tetik ve 66 yaşındaki eşi Sevim Tetik'ten 2 gündür haber alınamaması üzerine, Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile eve giren jandarma ekipleri, yaşlı çifti ölü olarak buldu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde Sevim Tetik'in vücudunun çeşitli yerlerinde kesik izlerine rastlanırken, Ali Tetik'in ise asılmış olduğu görüldü. Yapılan ilk incelemenin ardından çiftin cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.