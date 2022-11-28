Giresun'da yayla dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Giresun'da yayladan dönen aracın kaza yapması sonucu 1 kişi hayatının kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece Kulakkaya Yaylası'ndan dönen Sercan Salbacak yönetimindeki 28 TK 900 plakalı araç İnişdibi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada araçtan fırlayan Sercan Salbacak olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Tarık D., Gökhan Y., Umut K. ve Ali S. ise yaralandı. Yaralıları bulundukları yerden AFAD, AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılarak Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındılar.

Olayla ilgili inceleme devam başlatıldı.