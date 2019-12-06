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Giresun'da yemekten zehirlenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde okulda yedikleri yemekten zehirlenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde okulda yedikleri yemekten zehirlenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, öğle yemeğinden sonra şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile okul yönetimine başvuran öğrenciler, ambulanslar ile Espiye Devlet Hastanesine getirildi. İlk müdahaleleri yapılan 20 öğrenciden 10'u ambulanslar ile Giresun Üniversitesi A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer öğrencilerin tedavileri ise ilçe hastanesinde sürüyor.

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