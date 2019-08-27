Giresun'da yeni öğretim yılında 73 bin 885 öğrenciye eğitim verilecek

Giresun'da 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte yeni öğretim yılına hazırlanan İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 73 bin 885 öğrenciye eğitim vermek için 427 okulda 5 bin 754 öğretmenle hazır olduklarını söyledi.

9 Eylül'de başlayacak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı planlama ve hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Tosunoğlu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında güzel başarılar elde edildiğini, gelinen noktayı daha yukarılara çıkarmak için aynı kararlılıkla çalışmalara devam edeceğini söyledi. Tosunoğlu, “427 okulda, 3 bin 957 derslikte, 5 bin 754 öğretmen ve 73 bin 885 öğrenciyle birlikte eğitim ve öğretim faaliyetleri sürdürülecektir. Ayrıca geçen yıl 24 Haziran 2019 tarihinde Bakanlığımızca açıklanan 2019 Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav Raporuna göre ilimizin Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanlarında Türkiye 2.'si, Fen Bilgisi alanında Türkiye 3.'sü, Yabancı Dil alanında Türkiye 4.'sü, Matematik alanında Türkiye 8.'si, tüm derslerin ortalaması dikkate alındığında ise Türkiye 3.'sü olduğumuzu hatırlatmak isterim ki bu yıl ki hedefimiz bu başarıyı daha da artırmaktır” dedi.

Orta okuldan liselere geçişte hiçbir öğrencinin açıkta kalmaması için çalışmaların devam ettiğini de anlatan Tosunoğlu, “Giresun'da lise geçişinde yüzde 90 yerleştirme yaptık. Tek çocuğumuzun açıkta kalmaması için yerleştirmelerimiz devam ediyor. Yerleşmeyen çocukları mutlaka ilçelerde kurulan komisyonlar bir okula yerleştirecektir. Biz il genelinde ilçelerimizle çok koordineli bir çalışma yapmaktayız ve açıkta öğrenci bırakmayacağız. Okul öncesi eğitim ile ilgili hedefimizi yeniledik. Geçtiğimiz yıl okul öncesi eğitimi yüzde 78,79 oranında kapattık. Bu oran Türkiye genelinde ise yüzde 68,30 civarındadır. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl okul öncesi eğitim için adeta seferberlik başlattık. Bu yıl ki hedefimiz okul öncesi eğitimi yüzde 90'a çıkarmaktır. 5 yaşındaki tüm çocuklarımızı okul öncesi eğitime alacağız. Okul öncesi eğitim almamış çocuk bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.