Giresun'da yerel basın temsilcileri, Validen destek istedi

Giresun'da yayın hayatını güçlükle sürdürmeye çalışan yerel gazeteler Vali Harun Sarıfakıoğulları'nı ziyaret ederek destek istedi. Ziyarette yerel basının sorunları ve bu sorunların çözüm önerileri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Giresun'da resmi ilan yayınlama hakkına sahip gazetelerin imtiyaz sahipleri ve yetkilileri, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nı ziyaret etti. Basın temsilcileri, Vali Sarıfakıoğulları'na, basın sektöründe sadece resmi ilan yayınlama hakkına sahip gazetelerin yaklaşık 200 kişiye istihdam sağladığı bilgisini verdi. Basın temsilcileri, yerel basına destek olmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren resmi ilan fiyatlarının 15 TL'den ücretlendirilecek olmasının önemli bir gelişme olduğunu ifade ettiler.

Bu gelişmelere paralel olarak Giresun'a daha fazla istihdam sağlanabilmesi, yerel basının yaşadığı sorunların aşılabilmesi ve kamuoyuna daha kaliteli hizmet sunulabilmesi için Vali Sarıfakıoğulları'ndan da, yasalar çerçevesinde destek beklediklerini ifade ettiler.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Sarıfakıoğulları, öncelikle yerel basının ilimiz ve ülkemiz için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Vali Sarıfakıoğulları, Giresun basınının daha güçlü olması konusunda üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde yerine getireceklerini ifade etti.