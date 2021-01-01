Giresun'da yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Giresun'da 2021 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2021 yılının ilk bebeğine Berat ismi verildi. Hastaneye başvuran Beyhan ve Erdal Kemal çifti saat 2021 yılına girilmesinin ardından normal doğumla bir erkek bebek sahibi oldu. Çiftin 3. çocukları olarak dünyaya gelen bebeğe Berat ismi verildi.

Anne Beyhan Kemal, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen çocuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, hayırlısıyla büyütebilme temennisinde bulundu.

Doğumdan sonra aileyi ziyaret eden Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Bulut ise, 2021 yılında Giresun'un ilk doğumunun yaşandığını belirterek, “Gece gündüz demeden görevlerini ifa eden mesai arkadaşlarımın ve vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor Berat bebeğe ve ailesine sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.