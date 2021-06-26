Giresun'da YKS heyecanı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Giresun'da beş ilçede yaklaşık 13 bin öğrenci girdi.

Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi Giresun'da da YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), başladı. Sabah erken saatlerde aileleriyle birlikte okul önlerine gelen adayların ilk sınav maratonu start aldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında öğrenciler içeriye tek tek alınırken, aileleri ise okul önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Sınava son dakikalarda yetişen bazı öğrenciler, okula girmeyi başarırken, trafik sıkışıklığı nedeniyle yolda kalan bazı öğrencileri ise Yunus Polisleri motosikletle sınav yerlerine yetiştirdi.

Öte yandan edinilen bilgilere göre, Giresun'da Piraziz, Bulancak, Giresun Merkez, Keşap ve Şebinkarahisar olmak üzere beş ilçede 5 bini bu yıl liselerden mezun durumda olacak öğrenciler olmak üzere toplamda 13 bin kişi sınava girdi.