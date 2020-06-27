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Giresun'da YKS öncesi kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına motorize polis ekipleri yetişti

Giresun’da Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı’na (YKS) girecek adayın kimliğini evde unutması üzerine harekete geçen polis ekipleri öğrencinin sınava sorunsuz girmesini sağladı.

Giresun'da Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı'na (YKS) girecek adayın kimliğini evde unutması üzerine harekete geçen polis ekipleri öğrencinin sınava sorunsuz girmesini sağladı.


Giresun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün YKS'nin 1. oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi kimliğinin yanında olmadığını fark eden öğrencinin imdadına yetişti. Sınava dakikalar kala Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize polis ekibi öğrenciyi önce fotoğraf çektirmesi için fotoğrafçıya götürdü, ardından ise Nüfus Müdürlüğünden nüfus bilgilerinin çıkartılması sağlandı. Sınava son bir dakika kala ise polis ekibi öğrenciyi sınava gireceği okula yetiştirmeyi başardı. Bu durum ise çevredekiler tarafından sevinçle karşılandı.

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