Giresun'da yol genişletme çalışması sırasında patlatılan dinamitler az kalsın faciaya neden olacaktı

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde yol genişletme çalışmaları sırasında yapılan kontrollü patlatma sırasında meydana gelen iş kazası sonrası belediye binası ve bir ev zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre Bulancak ilçesine bağlı Aydındere Beldesi tarafından bir süredir alt yapı ve yol genişletme çalışmaları devam ediyordu. Belediye ekipleri, jandarma ekipleri ve Özel İdare ekipleri tarafından çevre güvenliği alınarak gerçekleşen kontrollü patlatma sırasında yamaçtan aşağı gelen kaya parçalarının etrafa dağılmasının ardından yamacın altında bulunan belediye binası ve bir evin kısmi olarak zarar gördüğü belirtildi. Yaşanılan kazada can kaybı meydana gelmezken, maddi hasar oluştu.

Konuyla ilgili bilgi veren Aydındere Belde Başkanı Nuri Demir ”Beldemizin alt yapı ve yol genişletme çalışmaları sırasında yapılan planlı ve projeli patlatma sırasında bir kaza yaşandı. Yamaçtan gelen malzemeleri yolun tartmaması sonucu yolla birlikte malzemeler aşağı doğru bir çığ gibi aktı. Çok şükür can kaybımız olmadı. Beldemizde araziden gelen yağmur ve kar sularının mahalleyi basmasının önüne geçmek için yaptığımız çalışmalar esnasında meydana gelen bu olaydan ötürü beldemize geçmiş olsun diliyorum” ifadelerini kullandı.