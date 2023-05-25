Giresun'da yöresel ürünler yemek yarışması yapıldı

Giresun'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde ‘Pancar Çorbası Yöresel Ürünler Yemek Yarışması' düzenlendi.

Giresun Valiliği İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu tarafından tarihi Zeytinlik Mahallesi'ndeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen yarışmada 120 katılımcı yer aldı. Yarışmada jüri tarafından seçilerek dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığımız ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından 2 yıldır düzenlenen uygulamanın amacı geleneksel mutfağın sürdürülebilir bir hale getirilmesi ve sıfır atık projesi kapsamında atıksız bir sürdürülebilir mutfak haline dönüştürülmesiydi. 2 yıldır tohumlamadan tariflere varana kadar çalışmalar devam ediyordu. Dünyada Michelin Rehberi olarak bilinen gastronomi rehberi vardır. Michlin Rehberi'nde Türkiye yoktu. Ekim ayında İstanbul, Michelin Rehberi'ne girdi. Biz de bunun tezahürü olarak Giresun'da yerel mutfağımızın turistlere ve kültürümüze katkı sağlaması amacıyla her geçen gün kıymetli hale gelmesi için bir çaba içerisindeydik. Bugün de bunun için buradayız. Geleneksel pancar çorbamızın yarışmasını yaptık, Giresun mutfağımızın örneklerini sunduk” şeklinde konuştu.

Daha sonra Giresun'un yöresel ürünleri tanıtılarak, davetlilere ikram edildi. Etkinliğe Giresun Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, yarışmacılar ve davetliler katıldı.