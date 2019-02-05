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Giresun'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Karadeniz sahil yolu Giresun-Ordu istikametinde meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, sahil yolu üzerinde seyir halindeki 28 K 10597 plakalı beton mikseri, konvoy halindeki trafiğin durması sonrası aynı güzergahta ilerleyen 28 AG 431 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önündeki 38 GR 941 plakalı otomobile çarparak refüje girdi. Toplamda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken araçlar ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Polis ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

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