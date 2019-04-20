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Giresun'da zırhlı polis aracı devrildi: 6 polis hafif yaralandı

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 6 özel harekat polisi yaralandı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 6 özel harekat polisi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsalında devriye görevi yapan özel harekat polislerini taşıyan zırhlı polis aracı heyelan nedeniyle yumuşayan toprak zeminin kayması sonucu meydana geldi. Çağlayan Şelalesi mevkiinden yaklaşık 50 metre mesafeden dere yatağına devrilen araçta bulunan 6 özel harekat polisi hafif yaralandı. Yaralı polisler Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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