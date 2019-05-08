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Giresun'daki orman yangını

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Sakarya Köyünde dün öğle saatlerinden başlayan orman yangını sabah saatlerinde rüzgarın etkisini kaybetmesi ve başlayan yağmur ile beraber söndü.

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Sakarya Köyünde dün öğle saatlerinden başlayan orman yangını sabah saatlerinde rüzgarın etkisini kaybetmesi ve başlayan yağmur ile beraber söndü.


Yaklaşık 100 dönümlük bozuk ormanın kül olduğu yangında alevler yerleşim alanlarına sıçramadan sabaha karşı doğal yollardan etkisini kaybederek söndü.


Bölgede tüm ihtimaller dikkate alınarak Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ve Belediye İtfaiye ekipleri hazır olarak bekletildi. Sabah saatlerinde rüzgârın etkisini kaybetmesinin ardından başlayan yağmur sonrası alevler etkisini yitirdi.

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