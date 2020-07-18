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Giresun'dan 1 PÖH Timi Van'a gönderildi

Hudut güvenliği ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Giresun’dan 1 Polis Özel Harekat Timi, dualar ve tekbirlerle Van’a uğurlandı.

Hudut güvenliği ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Giresun'dan 1 Polis Özel Harekat Timi, dualar ve tekbirlerle Van'a uğurlandı.


Giresun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı 1 Polis Özel Harekat Timi, hudut güvenliği, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla Van'a uğurlandı. Özel Harekat Şube Müdürlüğünde yapılan uğurlama törenine İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve aileler katıldı.


Törende, kurban kesilmesinin ardından Polis Özel Harekat Timi, dualar ve tekbirlerle Van'a doğru yola çıktı.

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