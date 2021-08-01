Giresun'dan Antalya'ya itfaiye aracı ve personel desteği

Son günlerde Antalya ve çevre illerinde meydana gelen orman yangınları ile mücadeleye Giresun'dan destek geldi.

Giresun Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadeleye destek olması amacıyla araç ve personel gönderdi. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun talimatıyla Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 1 araç 3 personel Antalya'ya hareket etti. Ayrıca Espiye Belediyesinden 1 araç ve 2 personel ile Yağlıdere Belediyesinden 1 araç ve 2 personel de Antalya'ya hareket etti.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, meydana gelen orman yangınının üzüntüsünü derinden yaşadıklarını ifade ederek, “İmkanlarımız dahilinde yangına müdahale için ekiplerimizi bölgeye gönderdik. Dileğimiz ve temennimiz bir an önce orman yangınlarının kontrol altına alınması ve hiçbir vatandaşımızın bu sıkıntılı süreçten etkilenmemesi. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin" dedi.