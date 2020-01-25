Giresun'dan deprem bölgesine yardım kampanyası

Giresun Belediyesi, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlattı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu. Başkan Şenlikoğlu, "Merkez üssü Elazığ olan 6.8 büyüklüğündeki depremde mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız için Giresun Belediyesi olarak yardım kampanyası başlatıyoruz. Özellikle kış ayı olması nedeniyle hemşehrilerimizin battaniye, yorgan, mont, kaban gibi kışlık eşyalarını belediye binamıza getirmeleri halinde toplanan yardımlar Belediyemiz tarafından en kısa zamanda deprem bölgesine ulaştırılacaktır" açıklamasında bulundu.