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Giresun'dan, Ordu'ya “Fındığı duvara değil başımıza taç yaptık” cevabı

ABD’nin Miami kentinde sanatçı Maurizio Cattelan’ın, “duvara bantlanmış muz” olarak da adlandırılan eserinin 120 bin dolara satılması üzerine Türkiye’de belediyeler de bantla yapıştırma akımına uydu.

ABD'nin Miami kentinde sanatçı Maurizio Cattelan'ın, “duvara bantlanmış muz” olarak da adlandırılan eserinin 120 bin dolara satılması üzerine Türkiye'de belediyeler de bantla yapıştırma akımına uydu.


Ordu Büyükşehir Belediyesinin de fındıkla katıldığı akıma, “Şimdi gerçek bir sanat eseri oldu, alıcılarını bekliyoruz” yorumunu ekledi.


Giresun Belediyesi ise fındıklı paylaşıma cevap olarak ise yaptığı paylaşımda, “En kaliteli eserimizi duvara yapıştırmadık. İki gözümüzün çiçeğini başımıza taç yaptık” diyerek "Fındık başımızın tacı" heykeli fotoğrafını paylaşarak hashtag işareti içinde ‘Fındığın Başkenti' göndermesini yaptı.

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