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Giresunlu futbolcu Saruhan Bolat'dan acı haber

Giresunlu ve Giresunspor’un altyapısında yetişen, son olarak Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Saruhan Bolat, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem afetinde enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı.

Giresunlu ve Giresunspor'un altyapısında yetişen, son olarak Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Saruhan Bolat, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem afetinde enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı.


Giresunspor Kulübü'nden yayımlanan başsağlığı mesajında, “Futbol Akademimizden yetişen Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu hemşerimiz Saruhan Bolat, Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Başta Bolat ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Seni asla unutmayacağız” ifadelerine yer verildi.

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