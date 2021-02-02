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Giresunlu hayırseverden hastane arazisi bağışı

Giresunlu hayırsever iş adamı Talip Emiroğlu Piraziz ilçesine yapılacak olan Devlet Hastanesi’nin arazisini bağışlayacağını belirtti.

Giresunlu hayırsever iş adamı Talip Emiroğlu Piraziz ilçesine yapılacak olan Devlet Hastanesi'nin arazisini bağışlayacağını belirtti.


31 Mart 2018 seçimlerinde Ak Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan hastane projesinin arazisi için çalışmalar bir süredir devam ederken yer konusunda arayışlar sürüyordu. Pirazizli eğitimci Talip Emiroğlu gerekli arazinin kendisi tarafından bağışlanacağını ve memleketine bu denli bir yatırımda destek olacağını belirtti. Talip Emiroğlu ”Bu mülk daha güzel değerlendirilemezdi. Ekim ayında kaybettiğimiz anneciğime dua olur inşallah. Nasip eden Allah'a hamdolsun. Vesile olanlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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