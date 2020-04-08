İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresunlu iş adamından ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına Avrupa Eğitim Kurumları Başkanı Talip Emiroğlu’ndan da destek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Avrupa Eğitim Kurumları Başkanı Talip Emiroğlu'ndan da destek oldu.


Giresun'un Piraziz ilçesi Çayırköyü doğumlu Talip Emiroğlu korona virüsle mücadele kapsamında kullanılmak üzere başlatılan kampanyaya 100 bin liralık bağışta bulundu. Avrupa Koleji ve Avrupa Eğitim Kurumları Mütevelli Heyeti Başkanı Emiroğlu, “Bünyemiz altında bulunan hiçbir şirketten personel çıkarımı yapılmayacaktır, bu zor günlerde devletimizin ve milletimizin yanında olmak zorundayız. Biz hep birlikte bir bütünüz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.