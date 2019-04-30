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Giresunlu turizmciler tanıtım için Dubai'de

Turizmde 2020 hedefini Arap ülkelerine çeviren Giresun, Dubai Turizm Fuarı’nda yerini aldı.

Turizmde 2020 hedefini Arap ülkelerine çeviren Giresun, Dubai Turizm Fuarı'nda yerini aldı. Özellikle Arap ülkelerinin turizm sektörünü buluşturan ATM Dubai Turizm Fuarı'na katılan Giresunlu turizmciler 2020-2021 turizm hedefleri için oldukça verimli bir tanıtım çalışması olduğunu ifade etti.


Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nın Hiser Projesi kapsamında Giresun Ticaret Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ve 25 turizmci, Dubai Arabian Travel Market (ATM) fuarına katıldı.


Bu gelişmeler neticesinde Dubai ve Arap ülkelerinin dahil olduğu körfez ülkeleri ile Büyükelçilik, Konsolosluk ve Turizm Ateşeliği aracıyla Giresun'da bir organizasyon yapılması konusunda alt yapı çalışmaları yapıldı. Ortadoğulu turizmcilerle yapılacak bu organizasyon çerçevesinde fikir ve tecrübe paylaşımı sağlanarak 2020 ve 2021 yıllarında Giresunlu turizmcilere yönelik uluslararası çapta oluşumlar sağlanacak ve Giresun'da turizme bir ivme kazanacağı ifade edildi.

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