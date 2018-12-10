Giresunlu turizmcilerden İzmir çıkarması

'si düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı'na Giresun'dan 20'ye yakın turizmci Giresun Valiliği'nin himayelerinde faaliyet gösteren Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) koordinasyonunda katıldı.

Yerli ve yabancı tur firmaları ile ikili iş görüşmelerinin etkin olarak yapıldığı fuar katılımı ile ilgili bilgi veren GİRTAB Müdürü Tamer Uzuner “Turizm işletmecilerimiz fuarlara önem veriyorlar öncelikle kendilerine teşekkür ediyoruz. 12.'si düzenlenen İzmir Travel Turkey Fuarı'na ilimizden 14 turizm işletmecimiz katıldı. Bu Şehrimizdeki turizmcilerin birlik ve beraberlik içerisinde aynı hedefe doğru gittiğinin açık bir göstergesidir. Şehrimiz eşsiz doğal ve kültürel güzelliklere sahip turizm ile şehrinizin marka değeri günden güne güçleniyor. Şehrinizin markalaşmasında hiç şüphesiz en önemli etken turizm. Bugün İzmir'de yurtdışı pazarından 30'a yakın acente ile Giresun tatil paketi üzerine ikili iş görüşmeleri gerçekleşti. Bu görüşmelerde görüşülen turizmcilerin toplam portföyü bir milyonun üzerinde. Amacımız masa başında yapılan iş görüşmelerini ticarete çevirerek şehrimize gelir, ülkemize katma değer sağlayacak hale getirmek. Kamu olarak bizim vazifemiz işletmecilerimizin önünü açmak ve onlara imkanlar sunmak. Bu fuarda tam olarak bunu gerçekleştirdik. İnşallah şehrimiz turizm ile gelişecek ve büyüyecek” dedi