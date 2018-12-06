Giresunlu vatandaş dolandırıcıları 1 TL ile yakalattı

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan bir vatandaşı arayan dolandırıcılar, vatandaşın uyanıklığı sayesinde yakalandı. Vatandaş, dolandırıcıların verdiği hesap numarasına ise 1 TL gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Eynesil ilçesinde yaşayan Turan Duvan'ı telefonla arayan kişiler, İlçe Emniyet Amirliğinden aradıklarını ve banka hesabının PKK ve FETÖ terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyerek dolandırmak istedi. Telefon dolandırıcılığına karşı bilgili olan Duvan, yaklaşık 4 saat telefonda konuştuğu dolandırıcıların verdiği hesaba 1 lira yatırarak, dolandırıcıları Adana'da yakalattı.

Yaşananları İHA muhabirine anlatan Turan Duvan, kendisine PKK ve FETÖ'nün hesabını ele geçirdiğini söyleyen dolandırıcılar ile 4 saat telefonu kapatmadan konuştuğunu belirterek, “Öğle saatleriydi, Eynesil Emniyet Amirliğinden aradıklarını söylediler. Bana bir polis ismi verdiler ve bana buraya gelebilir misin diye sordular. Gelebilirim dedim. Telefonumu hiç kapatmamamı söyledi. Kimseyle konuşmamamı ve kimlik bilgilerimin FETÖ'cülerin eline geçtiğini söyledi. Beni temize çıkarmaları için verecek oldukları bir hesaba para yatırmamı söylediler. Ben bu arada bu bölgede bundan önce bu tip dolandırıcılık olduğu için ne yapmam gerektiğini daha önceden planlamıştım. Yanımda bulunan ağabeyime emniyeti aramasını söyledim” dedi.

Telefon açık halde Eynesil İlçe Emniyet Amirliğine gittiğini anlatan Duvan, “Bana hesabımda ne kadar param olduğunu sordular ve bana bir hesap numarası vererek parayı buraya yatırmamı istediler. Ben de tamam dedim ve beni bankaya yönlendirdiler. Polis eşliğinde bankaya giderek bana bir PTT hesabı verdiler. Hesaba 1 TL gönderdim ve altına not düşüldü bu bir dolandırıcılık olayıdır diye. Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir PTT'den parayı almaya gelen kişi, parayı alacak olduğu sırada emniyet güçlerince yakalandı” şeklinde konuştu.

Vatandaşlara dolandırıcılara karşı duyarlı olmaları çağrısında bulunan Turan Duvan, “Telefonda kimlik bilgilerinizin FETÖ'cülerin eline geçtiğini söylerlerse bu olayın tamamen bir dolandırıcılık olayı olduğunu bilmenizi isterim. Benim daha önce bu konuda biraz bilgim olduğu için biraz uyanık davrandım. Eynesil İlçe Emniyet Müdürlüğümüzle irtibata geçip olayı aydınlattık. Polis güçlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.