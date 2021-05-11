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Giresunlular Süper Lig zaferini kutladılar

TFF 1.

Lig'i 70 puanla ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor, Giresun'da coşkuyla karşılandı. Giresunspor ekibi, taraftarlar eşliğinde şehir turu gerçekleştirdiler.


GZT Giresunspor, akşam saatlerinde İstanbul'dan havayolu ile Ordu-Giresun Havalimanına iniş gerçekleştirdi. Taraftarların havalimanında karşıladığı takım daha sonra takım otobüsüyle şehir turu gerçekleştirdi. Sırasıyla Piraziz ve Bulancak ilçelerinde taraftarın sevgi seliyle karşılaşan Çotanaklar, son olarak Merkez ilçesinde taraftarlarla Süper Lig sevincini paylaştı. Takım otobüsü daha sonra kulüp tesislerine doğru hareket etti.

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