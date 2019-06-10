Giresunlulara sağlıklı beslenmenin yolları gösterilecek

Duroğlu eski Belediye Başkanı Murat Kılıçaslan'ın kızı Diyetisyen Zehra Kılıçaslan, sağlıklı yaşamın yollarını Giresunlular'a Diyet Danışma ve Beslenme Merkezi'nde gösterecek.

Giresun'da sağlıklı beslenmek isteyenler Diyet Danışma ve Beslenme Merkezi'nde buluşacak. Diyetisyen Zehra Kılıçaslan'a ait Diyet Danışma ve Beslenme Merkezi düzenlenen görkemli bir açılışla hizmete girdi. Diyet Danışma ve Beslenme Merkezi'nin açılışına AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Belediye Başkan Vekili Dr. Hasan Yılmaz, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, daire amirleri ve davetliler katıldı.

Günümüzde doğru beslenmenin daha çok önem kazandığına dikkat çeken Diyetisyen Zehra Kılıçaslan, sağlıksız beslenmenin obezite gibi çağımız hastalığının nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Diyetisyen Kılıçaslan, “Sağlıklı ve uzun yaşamın sırrı dengeli beslenmeden geçmektedir. Çoğu hastalığın temelinde beslenmeyle ilgili düzensizlik ve ihmaller yatmaktadır. Diyet danışma ve beslenme merkezleri de işte bu yüzden vardır. Biz de aldığımız eğitimlerle edindiğimiz tecrübeyi Giresun halkıyla bundan böyle Diyet Danışma ve Beslenme Merkezimizde paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Giresun Belediye Başkan Vekili Dr. Hasan Yılmaz ise, “Ne yaparsak yapalım maalesef sağlıklı ve dengeli beslenemiyoruz. Bu yüzden ilerleyen yaşlarda beslenme kaynaklı birçok hastalıkla karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla işin uzmanı olan diyetisyenlere her zaman ihtiyacımız olacak. Bu bağlamda Giresun'a böylesine güzel bir hizmeti sunacağı için sevgili Diyetisyen Zehra Kılıçaslan'a teşekkür ediyor, hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum" diye konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün de hayırlı olsun temennisinde bulunduğu konuşmaların ardından İl Müftüsü Muhittin Oral'ın yaptığı dualarla Diyet Danışma ve Beslenme Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.