Giresunluların Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlığı beyaz perdeye taşınıyor

Giresun'un iki gönüllü alayla Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kahramanlık beyaz perdeye taşınıyor. Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılan 42. ve 47. Gönüllü Alay'ın vatan savunması film haline getiriliyor.

Giresun Belediyesi'nce hazırlatılan ve Şebinkarahisar'da çekimleri devam eden kısa film, Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Polatlı Haymana Mangal Dağı bölgesinde düşmanla savaşan Giresunluların kahramanlıklarını anlatıyor. Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, şehirde işgal olmadığı halde yaklaşık 5 bin kişi ile 42. ve 47. Gönüllü Alayı çıkarıp vatan savunmasına katılan Giresunlu kahramanların kısa filmini yaptıklarını söyledi. Söz konusu iki alayla ilgili birçok tarihi araştırma olduğunu ancak görsel anlamda bir çalışma olmadığını belirten Şenlikoğlu, bu nedenle film çalışması yaptıklarını kaydetti. Şenlikoğlu, “Filmde 42. ve 47. Gönüllü Alay'ın dönem içerisinde vatan savunmasına olan katkıları anlatılmaktadır. Bu çalışma inşallah 30 Ağustos öncesinde gösterime girecek. Binlerce şehitten bahsediyoruz. 42. ve 47. Gönüllü Alaylar içerisinde yaşları belki 15 ile başlayan, kendi topraklarından, kendi köylerinden vatan için arkasına bakmayarak yürüyüp gittikleri o savunmayı film ile anlatmak istiyoruz. Onların yaptığı kahramanlığı gelecek nesillere anlatmak bizim için bir vefa borcudur" dedi.

Senaryo tarihi kaynaklardan esinlenerek yazıldı

Çekimlerin tarihi kaynaklara dayanarak yapıldığını aktaran Şenlikoğlu, "Mangal Dağı'nda cephedeki çatışmalarda savaşan 42. ve 47. Gönüllü Alayımızın abazıpka denilen özel kıyafeti var. Cepheye son noktada tarihi kaynaklara göre kemençe ile girdikleri, aynı zamanda abazıpka dolayısıyla düşman saflarında özel birlik olarak nitelendirildikleri söyleniyor. Kısa filmde buna da bir vurgu yaparak, onların kahramanlıklarına bir gönderme yapılıyor" dedi.

“Giresun'a özel bir statü verilmeli”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Milli Mücadele kahramanı Topal Osman Ağa'nın itibarının hukuken iade edilmesi amacıyla TBMM Başkanlığına verdiği kanun teklifini de değerlendiren Başkan Şenlikoğlu, “Giresun'dan gönüllü alayları oluşturarak Kurtuluş Savaşı'nda yararlılıklar göstermiş Topal Osman Ağa'nın iade-i itibarının verilmesinden memnuniyet duyarız. Bu anlamda MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin verdiği kanun teklifini destekliyoruz. Tabii ki karar yetkili mercilere aittir. Bunun yanı sıra şehrimizin Milli Mücadele'ye katkısını anlatmaya çalışıyoruz. Tabii biz de vatan savunmasında şehrimize özel bir statünün, özel bir ismin verilmesinin getireceği katkılar olacağına inanıyoruz ve doğru da bir yaklaşım olur” dedi.