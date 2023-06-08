Giresunspor 2. Başkanı Gökalp Kasapoğlu istifa etti

Giresunspor'da bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. Giresunspor'un Kulüp İkinci Başkanı Gökalp Kasapoğlu, görevinden istifa etti.

İstifasının Giresunspor yönetiminde yaşanan görüş ayrılıklarından kaynaklandığını söyleyen Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, “Giresunspor benim kırmızı çizgimdir. Giresunspor'u çok seviyorum. Yıllarca Giresunspor'da farklı görevlerde bulundum. Son kongrede de Giresunspor 2. Başkanı olarak görev aldım. Bu büyük camiada görev yapmaktan her zaman büyük bir mutluluk ve gurur duydum. Ancak geldiğimiz noktada yönetimde yaşadığımız görüş ayrılıkları sebebiyle görevimden istifa ediyorum. Almış olduğum istifa kararının Giresunspor'umuzun Süper Lig'den düşmesi ile hiçbir ilgisi olmadığını herkesin bilmesini istiyorum. Resmi olarak Giresunspor'daki görevimden ayrılmış olsam da her zaman Giresunspor'umuzun yanında ve destekçisi olacağımın da bilinmesini istiyorum” şeklinde konuştu.