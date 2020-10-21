Giresunspor - Adanaspor maçının ardından

Lig'in 6. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Adanaspor'u 4-3'lük skorla mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar maçı değerlendirdi.

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, yaptığı değerlendirmede, “Maça inanılmaz iyi başladık. Her şey bizdeydi. Skoru bulduk, rakibe pozisyon dahi vermedik. Devre arasında ne kadar telkinde bulunsak da ikinci yarıda oyuncularımız skoru koruma telaşına düştüler. Skoru koruma telaşı bize pahalıya patladı. 2-0'dan 3-2 mağlup duruma kadar düştük. Ama yaptığımız iki hamle takıma inanılmaz dinamizm kazandırdı. Önde etkili olduk ve gölleri bularak maçı lehimize çevirmeyi bildik. Biz her maçımızı içeride ve dışarıda kazanmak için oynayacağız. Çünkü bir hedefimiz var. İnşallah fazla stres yaşamadan maçları kazanmak istiyoruz. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Bu maçı kazanmak bize büyük enerji verdi. Hafta sonu inşallah Altay maçında da galibiyet için oynayacağız. Giresun'a galibiyetle döneceğimize inancımız tamdır” dedi.

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü ise, “Maça 1-0 mağlup başladık. İlk yarıda oyuncularımızın uyumu iyiydi. Oyunun içinde olduk ama sadece pozisyon bulamadık. Sadece mücadele sorunumuz vardı. Oyuncularımız gayet isteklilerdi. İki takım da iyi mücadele etti. Giresunspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. 30. dakikada oyuncu elini açıp oyunu durdurdu. Hakemin sarı kart verip oyundan atması lazımdı. Bence hakem bu maçın önüne geçti. Hakemlerin çok formsuz olduğuna inanıyorum. İkinci yarıda istediğimiz sonucu yakalamaya başlamıştık. İki takıma da bundan sonra başarılar diliyorum” diye konuştu.