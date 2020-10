Giresunspor, Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Lig takımlarından Giresunspor, hafta sonu oynayacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, hedeflerinin her maç 3 puanı kazanmak olduğunu söyledi.

Lig takımlarından Giresunspor, son oynadığı 2 maçı kazanarak toplam 7 puan ile ligin 7. sırasına yerleşti. Yeşil-beyazlı ekip, hafta sonu oynayacağı Ankaraspor maçı öncesi hazırlıklarını bugün Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde Giresun Atatürk Stadyumu'nda sürdürdü.

Son 2 maçtan galip ayrılmanın kendilerine büyük moral sağladığını söyleyen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Önümüzdeki Ankaraspor maçına hazırlanıyoruz. Lig uzun bir maraton. Her maç bizim için zor. Ankaraspor transferini açtı, yeni bir ekip onlarda. Her maç zor ama biz günden güne gelişen oyunumuzla ve kadro kalitemizle hedeflediğimiz bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz ve bunun için uğraşıyoruz. Her maç galibiyet için oynuyoruz. Çünkü hedefimiz ona yönelik. Her maç 3 puan için oynuyoruz. Ama sonuçta bizi nereye getirir bilemiyoruz. Şu an ilk yarı için bir hedefimiz yok” dedi.

Teknik Direktör Keleş, pandemi sebebiyle maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili, “Taraftarla oynamayı bizde özledik. Fakat artık iç saha diye bir şey kalmadı. Herkes deplasmanda gibi oynuyor. Bu da güzel rekabetli maçları ortaya çıkarıyor. Biz bundan çok zarar gördük. İnşallah bir an önce seyircimize kavuşuruz. Bu dönemi atlatırsak seyircilerimize güzel maçlar izlettireceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.