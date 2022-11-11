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Giresunspor Başkanı Karaahmet'in baba acısı

Spor Toto Süper Lig ekibi Bitexen Giresunspor’da, Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet’in babası Oktay Karaahmet vefat etti.

Spor Toto Süper Lig ekibi Bitexen Giresunspor'da, Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet'in babası Oktay Karaahmet vefat etti.


Giresunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Başkanımız Hakan Karaahmet'in kıymetli babaları Oktay Karaahmet vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Başkanımız Hakan Karaahmet olmak üzere tüm Karaahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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