Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren'den camiaya mesaj

Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, yeşil-beyazlı ekibin kötü gidişatının biran evvel bitmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söylerek, "Bu takım herkesin. Bir insan şehrine ya da o şehrin takımına küsebilir mi? Gerçek Giresunlulardan Giresunspor'a sahip çıkmalarını istiyorum" dedi.

Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında camia ve taraftara seslendi. Kulüpte herkesin elinden geleni yaptığını belirten Başkan Eren, " Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Giresunspor'un başarısı için çaba sarf ediyoruz. Ne kadar iyi oldu ne kadar kötü oldu bunlar tartışılır ama takımımız artık futbol oynamaya başladı. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bunu söyleyebiliriz” dedi. Göreve geldiklerinden sonra kulübü hiçbir şekilde borçlandırmadıklarını ifade eden Eren, bu sezonu sıkıntısız bir biçimde kapatmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

"Meselemiz Giresunspor ise takımızı destekleyelim"

Camiaya birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Eren, "Birlik, beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda stadımızın biraz daha fazla dolması gerekiyor. Her maçın son saniyesine kadar bu futbolcuların desteklenmesi gerekiyor. Sezon sonuna kadar hem futbolcu hem de yönetim olarak birlikte yürüyeceğiz. Dolayısıyla sezon sonuna kadar birlik ve beraberlik içerisinde olalım, eleştiriler, yanlışlar ve doğrular varsa da ama önemlisi meselimiz Giresunspor ise bunların tamamını sezon sonuna kadar bir tarafa bırakalım ve takımımızı destekleyelim. Bunu inkar etmemize gerek yok, zor bir durumda ve zor bir zamandayız” şeklinde konuştu.

"Bu takım herkesin"

Ligdeki diğer takımların tribünlerini hatırlatarak taraftara çağrı yapan Ali Eren, “Ligde bizim durum da olan takımlara baktığımızda tribünleri ağzına kadar dolu. Takımları bir zarar görmesin diye herkes birleşmiş durumda. Bir aile olmuşlar ve bir birlik beraberlik içerisine girip takımlarının arkasında duruyorlar. Ama biz ne yapıyoruz? Sürekli bir eleştiri. Yani eleştiriler öyle bir boyuttaki ortada Giresunspor'a küsülmüş bir durum var. Küsülecek bir şey yok. Bu takım herkesin, Giresun'un ve Giresunluların takımı. Bir insan şehrine ya da o şehrin takımına küsebilir mi? Ben başka bir yerde böyle bir şey görmedim. O nedenle gerçek Giresunlulardan Giresunspor'a sahip çıkmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Cyriac'ın alacağı ücreti maç başına böldüm"

Cyriac ile devre arasında 180 bin Euro'ya anlaştıklarını hatırlatan Eren, “Ancak bir sakatlık durumu oldu ve ben de bu takımın parasını çarçur etmemek adına Cyriac'ın sözleşmesini yeniden düzenledim ve alacağı ücreti maç başına böldüm. Cyriac'da oynadığı maçlar için parasını alacak oynamayacağı maçlar içinse hiçbir talep de bulanamayacak. Zaten Cyriac sakatlığı sebebiyle 3-4 maçın kadrosunda yoktu. Bunları söylerken Cyriac'ın oynayıp oynayamayacağına da ben değil takımın teknik direktörü karar verir” dedi.

"Önümüzdeki iki maçtan 6 puan almak istiyoruz"

Evlerinde oynayacakları iki maçtan da 6 puan almayı hedeflediklerini dile getiren Eren, “Boluspor ve İstanbulspor maçları olmak üzere iki hafta iç sahada oynuyoruz. Yani iki maçı da kazanıp 6 puan almamız gerekiyor. Bunun için de bütün mesaimizi burada takım için harcıyoruz. Futbolcularla, hocalarımızla görüşüyoruz. Antrenmanları takip ediyoruz kısacası aklımıza gelen her şeyi yapıyoruz ama daha iyi fikri olan varsa da onları da dinleriz” şeklinde konuştu.

Toplantının ardından futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları Sacit Ali Eren'in doğum gününü kutlayarak pasta kestiler.