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Giresunspor, Cristian Tanase'yi renklerine bağladı

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Giresunspor'da transfer çalışmaları sürüyor. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren yeşil-beyazlı ekip transfer çalışmaları kapsamında görüştükleri Cristian Tanase ile her konuda anlaşarak renklerine bağladı. Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Cristian Tanase'yi 1,5 yıllığına renklerimize bağladık anlaşma şimdiden her iki taraf içinde hayırlı olsun” dedi.


Türkiye'de Sivasspor ve Kardemir Karabükspor formalarını giyen ve sezon başında Eskişehirspor ile anlaşan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu çotanakların kampına katıldı.

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