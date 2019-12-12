Giresunspor eski kulüp başkanı Mustafa Temel Bozbağ iddialara cevap verdi

Konuyla ilgili açıklama yapan Mustafa Temel Bozbağ “2012 yılının temmuz ayında ısrarlar karşısında yönetimini devraldığımız Giresunspor'un 13 milyon lira sabit, 2,5 milyon lira SGK ve 2,5 milyon lira veri olmak üzere 18 milyon lira borcu vardı. Dolar kurundan ise 10 milyon dolar borcu bulunmaktaydı. Bu borçlarla birlikte açılmış 92 dava da vardı. Buna rağmen bir gün geçmiş yönetimleri eleştirmedik. Her yönetim iyi ya da kötü kendince bu kulübe hizmet etti. Biz de 6,5 yıl boyunca kesintisiz en uzun süre görev yapan yönetim olduk.Bu süre içerisinde hem mevcut bütçeyi karşıladık hem de borçları ödedik. Bizim dönemimizde 6 yıl boyunda 90 milyon lira ödeme yapılmıştır. Aynı zamanda 1,5 milyon lira geliri olan bir kulüpten, 11 milyon lira geliri olan bir kulüp haline geldik. Giresunspor değeri yükselen bir arma haline geldi. Giresunspor'da 4 yıl boyunca sadece borç ödedik. Bütün bunlara rağmen birileri şahsımız ve dönemin yönetimindeki arkadaşları itibarsızlaştırma, karalama çalışmalarına girmiş ve şikayette bulunulmuştur. Söz konusu şikayette 'Giresunspor'a yapılan bağışlar şahsımıza ve yönetim arasında harcanmış, yine Giresunspor'a verilen çakıl ocağını şahsıma almışım'. Bu şikayetler üzerine 65 gündür şahsımızın ve yönetim kurulundaki arkadaşların hesapları, gelir giderleri, banka hesapları didik didik incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda iddiaların ve şikayetlerin asılsız olduğu ortaya çıkmıştır" dedi.

"Şimdi biz de şikayette bulunan kişi veya kişiler için savcılığa başvuruda bulunduk" diyen Bozbağ "Hem tazminat hem de suç duyurusunda bulunduk. Biz Giresunspor yönetimine 'Hayat bize yeşil-beyaz' sloganıyla gelmiştik. Giresunspor'u kurtaran, şampiyon yapan kahraman bir yönetimden böyle itibarsızlaştırmaya çalışılmasının arkasında başka hesaplar olduğunu bizim üzerimizden siyasi hesaplaşmalar yapıldığını düşünüyoruz. Biz yönetim kurulu olarak Giresunspor'un menfaati neredeyse oraya gittik. Gittiğimiz yerlerde de asla siyaset konuşmadık” şeklinde konuştu.