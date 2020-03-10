Giresunspor evinde sevinmek istiyor

Giresunspor'un Asbaşkanı Sinan Akgün, Keçiörengücü ile oynayacakları maçta sevinen taraf olmayı arzuladıklarını dile getirdi.

Keçiörengücü ile aynı puana sahip olduklarını dile getiren Akgün “Kazanmayı başarabilirsek onları üç puan geçmiş olacağız. Ayrıca bizden yukarıda yer alan takımların maçları birbirleriyle. Biz önce kendi maçımızı kazanmalıyız. Eğer bunu başarabilirsek beş olan altıncı sıra ile puan farkını üçe ya da ikiye indirebiliriz. Keçiörengücü bu ligin yenilerinden ama iyilerinden de. Son haftalarda düşüşteler ancak biz maçımızın kolay geçmeyeceğini biliyoruz. Onları yenebilmek için oyuncularımız sahada aslanlar gibi savaşacaktır” şeklinde konuştu.